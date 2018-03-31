Aşk ve Mavi 59. Bölüm 31 Mart 2018, Cumartesi

Faysal, Mavi'ye korkunç bir teklifte bulunur



Safiye'nin bebeği bıraktığı kulübe yanar. Bebeğin öldüğünü sanan Fatma ve Safiye yıkılırlar. İtfaiye gelip yangını söndürdüğünde Demirhan'ın içeride olmadığı anlaşılır. Demirhan, kayıptır. Mavi, yengesinin yerini sakladığı için Demirhan'ın kaybolmasından Ali'yi sorumlu tutar. Ali'ye çok kızgındır ve boşanma davası açar. Ali, itiraz etmez ve Mavi'nin getirdiği belgeleri imzalar. Başta Ali ve Cemal olmak üzere herkes Demirhan'ı aramaktadır. Safiye, yıllar önce Refika'nın yaşadığı konakta hizmetçilik yapan Elmas'tan yardım ister. Elmas'ın ortaya çıkması Refika'yı rahatsız eder. Refika, yıllar önce gizlenmiş sırların ortaya çıkmasından endişe etmektedir. Mavi, Ali'yi affedip boşanma davasını geri çekmeye karar verdiğinde karşısına Faysal çıkar. Mavi'ye korkunç bir teklifte bulunur.