Mavi'nin kaçırılması, başta Ali olmak üzere Göreçkileri perişan eder. Herkes Mavi'den gelecek haberi beklemektedir. Faysal, Göreçkilere bir adım daha yakınlaşmış, onların güvenini kazanmıştır. Hiç kimse onun ölen Ayhan'ın abisi olduğunu bilmemektedir. Demirhan'ın bebek arabasına bırakılan bir not üzerine Cemal, polise teslim olmaya karar verir.
Aşk ve Mavi 38. Bölüm28 Ekim 2017, Cumartesi
- Aşk ve Mavi 39. Bölüm fragman
- İlyas'ın söyledikleri Hasibe'yi çıldırttı!
- Cemal ile Gülay yolda kaldı
- Safiye, Cemal'i sorguya çekiyor!
- Kızımı kim kaçırdı?
- Mavi kaçırıldı!
- Hasibe, Mavi'nin kaybolduğunu öğrendi!
- Mavi nerede?
- Aşk ve Mavi 38. Bölüm fragman
- Aşk ve Mavi 37. Bölüm
- Aşk ve Mavi 37. Bölüm fragman
- Aşk ve Mavi 36. Bölüm
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