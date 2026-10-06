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Karşıyaka 2-1 1923 Afyonspor GOL: Eren Arda Şan
Karşıyaka 2-1 1923 Afyonspor GOL: Eren Arda Şan
Giriş Tarihi: 06 Ekim 2026 20:23
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Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Karşıyaka ile 1923 Afyonspor mücadelesinde Eren Arda Şan skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.
SONRAKİ HABER
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu: Karşıyaka - 1923 Afyonspor maçında skor 0-1 oldu
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Ziraat Türkiye Kupası
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