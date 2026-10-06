CANLI YAYIN
Geri
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu: Karşıyaka - 1923 Afyonspor maçında skor 0-1 oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu: Karşıyaka - 1923 Afyonspor maçında skor 0-1 oldu

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçında Karşıyaka ile 1923 Afyonspor mücadelesinde skor 0-1'e geldi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ziraat Türkiye Kupası

Bunlar da Var

Banu Alkan Hollanda'da aşka geldi: Sevgilisi Kemal Yıldız'ı böyle görüntüledi
Banu Alkan Hollanda'da aşka geldi: Sevgilisi Kemal Yıldız'ı böyle görüntüledi
Tekirdağ'da oyuncak tabanca ile soygun girişimi: Alarma basılınca kaçarak uzaklaştı
Tekirdağ'da oyuncak tabanca ile soygun girişimi: Alarma basılınca kaçarak uzaklaştı
Hamid Yorulmaz biyolojik babası olduğu öne sürülen kişiyle ilk kez karşılaştı! Gözler DNA sonucunda
Hamid Yorulmaz biyolojik babası olduğu öne sürülen kişiyle ilk kez karşılaştı! Gözler DNA sonucunda
Esra Erol'da Nesrin Panoğlu cinayeti: Gaziantep'teki olayda fuhuş ve gasp çetesi iddiası
Esra Erol'da Nesrin Panoğlu cinayeti: Gaziantep'teki olayda fuhuş ve gasp çetesi iddiası

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle