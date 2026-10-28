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Kars 36 Spor 0-2 Antalyaspor Gol: Arda Altun

Kars 36 Spor 0-2 Antalyaspor Gol: Arda Altun

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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Antalyaspor, 90+2. dakikada Arda Altun'un attığı golle Kars 36 Spor karşısında skoru 2-0 yaptı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ziraat Türkiye Kupası

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