Trabzonspor 0-3 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ IZLE | Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı | 14.05.2025

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Karadeniz'de kozlarını paylaşan takımlar, bu kez kupa finalinde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda mücadele etti.
Ligde bordo-mavilileri 2-0 yenmesini bilen sarı kırmızılılar, kupa finalinde de rakibine karşı üstünlük kurmayı başardı ve Okan Buruk önderliğinde sezonun ilk kupasını aldı.
3-0 biten maçta Galatasaray'ın gollerini dakika 5'te Barış Alper Yılmaz, dakika 46 ve 63'te ise Victor Osimhen kaydetti.
Bu sonuç ile birlikte Cimbom, turnuvada 19. kez kupayı müzesine götürme başarısı yakaladı.