SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor 0-3 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ IZLE | Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı | 14.05.2025
Haberler Ziraat Türkiye Kupası Videoları

Trabzonspor 0-3 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ IZLE | Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı | 14.05.2025

Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:51:20

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Karadeniz'de kozlarını paylaşan takımlar, bu kez kupa finalinde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda mücadele etti. Ligde bordo-mavilileri 2-0 yenmesini bilen sarı kırmızılılar, kupa finalinde de rakibine karşı üstünlük kurmayı başardı ve Okan Buruk önderliğinde sezonun ilk kupasını aldı. 3-0 biten maçta Galatasaray'ın gollerini dakika 5'te Barış Alper Yılmaz, dakika 46 ve 63'te ise Victor Osimhen kaydetti. Bu sonuç ile birlikte Cimbom, turnuvada 19. kez kupayı müzesine götürme başarısı yakaladı.

SIRADAKİ VİDEO
Galatasaray kupasına kavuştu!
14.05.2025Çarşamba
Galatasaraylı yıldızların kupa coşkusu! Hedefte Osimhen ve Sanchez var
14.05.2025Çarşamba
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY'IN!
14.05.2025Çarşamba
REKOR GELDİ | GOL: Victor Osimhen | TRABZONSPOR - GALATASARAY: 0-3 | GOL İZLE
14.05.2025Çarşamba
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI | GOL: Victor Osimhen | TRABZONSPOR - GALATASARAY: 0-2
14.05.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Ankara Etimesgut’ta feci kaza... Otomobil sondaj makinesine çarptı: 2 ölü! 00:49
Otomobil sondaj makinesine çarptı: 2 ölü!
13.05.2025Salı
🔴 ATV CANLI İZLE 🏆 Türkiye Kupası finali 📺Trabzonspor Galatasaray maçı şifresiz NAKLEN İZLE🛑CANLI 🎥 00:30
ATV Canlı Yayın: Trabzonspor Galatasaray maçı naklen İzle!
14.05.2025Çarşamba
Sultanbeyli’de feci kazada vefat eden 4 yaşındaki Elif’e acı veda! Feci kaza anı kamerada! 03:58
4 yaşındaki Elif'e acı veda! Feci kaza anı kamerada!
13.05.2025Salı
Gümüşhane Kelkit’te trafik kazası... Araç dereye devrildi: 1 ölü, 4 yaralı! 00:23
Gümüşhane’de hafif ticari araç dereye devrildi: 1 ölü, 4 yaralı!
13.05.2025Salı
CANLI YAYIN