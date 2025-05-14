Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finalinde kırmızı kart ve üç penaltı bekledi!

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray şampiyon olmak için karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, Stefan Savic'in Victor Osimhen'e yaptığı müdahale ve Cihan Aydın'a gidip gerçekleştirdiği şiddetli itiraz sonrasında kırmızı kart bekledi. Birkaç dakika sonra ise bu kez Batagov ile Osimhen'in pozisyonunda gözler penaltı için Aydın'a çevrildi. İlk yarının sonunda da bu kez elle oynama nedeniyle beyaz nokta için beklenti oluştu. İkinci devrede de bu kez Morata'nın pozisyonunda Cihan Aydın'dan düdük beklendi. İşte o anlar...