Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 16:36

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray, Boluspor'a konuk oluyor.

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Karşılaşmanın 12. dakikasında Vüsal İskenderli'nin kaydettiği golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Alvaro Morata Galatasaray'daki ilk golünü Boluspor'a attı. Skor 1-1!



İLK 11'LER

BOLUSPOR: Kubilay, Ali, Onur, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal

GALATASARAY: Günay, Eyüp, Berkan, Ahmed, Jelert, Yusuf, Torreira, Abdülkerim, Morata, Efe, Metehan

BAŞAKŞEHİR'E TAKILDI

Galatasaray, grup aşamasındaki ilk maçta Başakşehir ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip Deniz Türüç ve Krzysztof Piatek ile öne geçen rakibini Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle iki kez yakaladı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Boluspor ise Eyüpspor'a 1-0 yenildi.