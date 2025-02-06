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Galatasaray Boluspor maçı canlı izle! - Gs maçı A SPOR CANLI YAYIN!
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Galatasaray Boluspor maçı canlı izle! - Gs maçı A SPOR CANLI YAYIN!

Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 16:36

Boluspor Galatasaray maçı canlı yayını son dakika... Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray, Boluspor'a konuk oluyor. Galatasaray Boluspor maçının canlı yayınını haberimizin içinden tıklayıp izleyebilirsiniz. İşte Takvim.com.tr farkıyla Gs Boluspor maçının canlı yayını.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci maçında Galatasaray, Boluspor'a konuk oluyor.

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇINI CANLI YAYINDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ASpor CANLI YAYIN

MAÇIN GOLLERİNİ İZLE!
Karşılaşmanın 12. dakikasında Vüsal İskenderli'nin kaydettiği golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.

Alvaro Morata Galatasaray'daki ilk golünü Boluspor'a attı. Skor 1-1!


İLK 11'LER

BOLUSPOR: Kubilay, Ali, Onur, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal

GALATASARAY: Günay, Eyüp, Berkan, Ahmed, Jelert, Yusuf, Torreira, Abdülkerim, Morata, Efe, Metehan

Elias Jelert ve Mustafa Eskihellaç (AA)

BAŞAKŞEHİR'E TAKILDI

Galatasaray, grup aşamasındaki ilk maçta Başakşehir ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip Deniz Türüç ve Krzysztof Piatek ile öne geçen rakibini Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle iki kez yakaladı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Boluspor ise Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

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