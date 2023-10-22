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Haberler Yemek Tarifleri Videoları Giriş Tarihi: 22 Ekim 2023, 18:32 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023, 18:41

Fethiye’de ağaçta asılı kalan yabancı uyruklu paraşütçü böyle kurtarıldı

Fethiye’de devam eden 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali ilginç kazalara da sahne oluyor. Ferdi atlayış gerçekleştiren yabancı uyruklu bir paraşütçü ağaçta asılı kaldı. Babadağ’dan ferdi atlayış gerçekleştiren yabancı uyruklu bir paraşütçü bir süre sonra ağaçlık alana düştü. Yardım çağrısı sonrası bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi sevk edildi. Babadağ bölgesinde arama kurtarma çalışması yapan Jandarma JAK timleri paraşütçüyü yüksek bir ağaca asılı vaziyette buldu. Jandarma JAK ekipleri ağaçta asılı bulunan yabancı uyruklu paraşütçü takılı kaldığı dallardan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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