İstanbul Zeytinburnu'nda 34 yıllık binanın balkonu çöktü! 17 daireli binada büyük panik: Deprem sandık
İstanbul Zeytinburnu'nda 1992 yılında inşa edilen 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Kopan parçalar alt katlardaki balkonlara da zarar verirken, 17 daireli bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayda can kaybı yaşanmazken bir bina sakini, "Yatağımda yatarken bir anda gümbürtü koptu. Hiç anlamadık, deprem sandık." dedi.
İstanbul Zeytinburnu'nda 34 yıllık 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü.
Olay, Sümer Mahallesi Merv Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. 1992 yılında yapılan binanın en üst katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonucu aşağı düşen parçalar, alt katlardaki balkonların da zarar görmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. 17 dairenin bulunduğu öğrenilen bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, binada yaşayan kişilerin konaklaması için yer tahsis edildi.
KAROT ÖRNEĞİ SONRASI KARAR VERİLECEK
Bina çevresinde demir levhalarla güvenlik önlemleri alınırken sokak geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekipler tarafından binadan alınan karot örneklerinin incelenmesinin ardından yapının durumuna ilişkin karar verileceği öğrenildi.
Zeytinburnu'nda balkon çöktü! 17 daire boşaltıldı
"DEPREM SANDIK"
Binada yaşayan Gürcan Ersoy yaşadığı paniği anlatarak, "Deprem sandık" dedi.
Ersoy şunları söyledi:
"Çok şükür can kaybımız yok. Yatağımda yatarken bir anda gümbürtü koptu. Hiç anlamadık, deprem sandık. Binanın en üst katındaki çatı kısmı uzun süredir eğik duruyordu. Çatı kısmından tamamen düşmüş, bütün balkonları aşağıya alarak her yer bir anda tuğla oldu. Çatı kısmında yıllardan beri eğiklik vardı. Çatı çökünce balkonlar da tek tek yıkıldı. Allah'tan aşağıda insan yoktu. Can kaybı olmadı. 30-40 senelik bina. Demirler yıpranmış, eskimiş. Gözümüzle gördük. Kentsel dönüşümle ilgili bir çalışma yoktu" dedi.