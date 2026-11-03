Bina sakinleri büyük panik yaşadı (Foto: DHA)

Ersoy şunları söyledi:

"Çok şükür can kaybımız yok. Yatağımda yatarken bir anda gümbürtü koptu. Hiç anlamadık, deprem sandık. Binanın en üst katındaki çatı kısmı uzun süredir eğik duruyordu. Çatı kısmından tamamen düşmüş, bütün balkonları aşağıya alarak her yer bir anda tuğla oldu. Çatı kısmında yıllardan beri eğiklik vardı. Çatı çökünce balkonlar da tek tek yıkıldı. Allah'tan aşağıda insan yoktu. Can kaybı olmadı. 30-40 senelik bina. Demirler yıpranmış, eskimiş. Gözümüzle gördük. Kentsel dönüşümle ilgili bir çalışma yoktu" dedi.

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