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Bursa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Bursa'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Memiş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, araç alım-satım ücreti nedeniyle 6 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine taş attığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tabancayla Engin A.'ya (25) ateş etti. Tabancadan çıkan mermi, Engin A.'nın sol bacağına isabet etti. Kavgaya karışan 3 şüpheli olayın ardından kaçtı. Yaralı Engin A. ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı ve taşlı kavga, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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