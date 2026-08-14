Eminönü'nde motokuryeye yumruklu saldırıya rekor ceza! Trafikte araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi

Diyarbakır Çınar'da acı kaza! Minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Boşanma aşamasındaki mimar cinnet geçirdi! Villayı ve lüks aracını ateşe verip intihar etti

Beyoğlu'nda motosikletli saldırganlar marketi kurşunladı: O anlar kamerada

Beyoğlu'nda motosikletli saldırganlar marketi kurşunladı: O anlar kamerada