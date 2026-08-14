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Eminönü'nde motokuryeye yumruklu saldırıya rekor ceza! Trafikte araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi

Eminönü'nde motokuryeye yumruklu saldırıya rekor ceza! Trafikte araçtan indi, 180 bin TL ceza yedi

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İstanbul Eminönü'nde trafikte tartıştığı motokuryeye aracından inerek yumruklarla saldıran otomobil sürücüsü Burak B., sivil trafik polislerince yakalandı. Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme ihlalinden 180 bin lira ceza kesilen magandanın ehliyetine el konuldu, aracı ise 60 gün süreyle trafikten menedildi. Hakkında adli işlem başlatılan şüpheli, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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