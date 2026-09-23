Giriş Tarihi: 23 Eylül 2026 14:01 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2026 14:15

Osmangazi'de Aile İçi Saldırı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokakta yürüyen Erkan E. ve eşi Duygu E., husumetli oldukları akrabalarının silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan ve darp edilen Erkan E. ile eşi, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheliler Akraba Çıktı

Polis ekiplerince yürütülen çalışmada; saldırıyı gerçekleştirenlerin yaralının eniştesi Erkan Y., eniştesinin kardeşi Serkan Y. ve yeğeni Mehmet Y. olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.