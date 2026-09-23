Bursa'da eşiyle yürürken akrabalarının silahlı saldırısına uğradı! O anlar kamerada
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eşi Duygu E. ile sokakta yürüyen Erkan E., aralarında husumet bulunan akrabalarının saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan ve darp edilen Erkan E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Erkan E.'nin eniştesi ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Osmangazi'de Aile İçi Saldırı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokakta yürüyen Erkan E. ve eşi Duygu E., husumetli oldukları akrabalarının silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Tabancayla vurulan ve darp edilen Erkan E. ile eşi, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheliler Akraba Çıktı
Polis ekiplerince yürütülen çalışmada; saldırıyı gerçekleştirenlerin yaralının eniştesi Erkan Y., eniştesinin kardeşi Serkan Y. ve yeğeni Mehmet Y. olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam