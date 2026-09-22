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İstanbul dahil 11 il için sarı kod: Sıcaklıklar düşüyor, fırtına geliyor!

İstanbul dahil 11 il için sarı kod: Sıcaklıklar düşüyor, fırtına geliyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Eylül 2026 Salı günü için yayımladığı hava tahmin raporunda yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. İstanbul dahil 11 kent için sarı kodlu alarm verilirken, batı bölgelerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşeceği ve rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilerek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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