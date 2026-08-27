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Mersin'de spor salonunda kadına yapılan saldırı kameraya yansıdı: Şüpheli adli kontrolle serbest

Mersin'de spor salonunda kadına yapılan saldırı kameraya yansıdı: Şüpheli adli kontrolle serbest

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir spor salonunda Aylin D. ile tartışan Kürşat T., kadının boğazını sıkarak saldırdı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, araya giren başka bir kadın faciayı önledi. Gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tartıştığı Kadının Boğazını Sıktı

Olay, 5 Haziran günü öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi'ndeki bir spor salonunda meydana geldi. Salonda bulunan Aylin D. (33) ile Kürşat T. (33) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kürşat T., fiziksel müdahalede bulunarak Aylin D.'nin boğazını sıktı. O anlarda salonda bulunan bir başka kadın hızla araya girerek saldırgan Kürşat T.'yi uzaklaştırdı ve olayın büyümesini engelledi.

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Yaşanan şiddet olayının ardından Aylin D.'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, Kürşat T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırı Anları Güvenlik Kamerasında

Spor salonunun güvenlik kameralarınca anbean kaydedilen görüntülerde, tarafların tartışma anı, Kürşat T.'nin kadının boğazını sıkması ve diğer kadının araya girerek saldırganı engellediği anlar net bir şekilde yer aldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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