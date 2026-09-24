İstanbul'da sıcaklıklar düşüyor, hafta sonu yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 24 Eylül Perşembe günü ülke genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösterecek. İstanbul'da hava sıcaklığının 21 derece civarında seyretmesi beklenirken kent için hafta sonu yağış uyarısı yapıldı. Ege ve Akdeniz sahil şeridinde güneşli hava etkisini sürdürürken, Karadeniz Bölgesi ile bazı iç kesimlerde yerel yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel