Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 09:34

KAHRAMANMARAŞ'TA ADLİYE ÖNÜNDE ZİNCİRLEME KAZA: 6 ARAÇ ÇARPIŞTI, 5 YARALI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yarış yaptığı iddia edilen iki otomobilin kontrolden çıkarak park hâlindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, 17 Kasım akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerindeki Kahramanmaraş Adliye Sarayı önünde yaşandı.

Kontrolden Çıkan Araçlar Zincirleme Kazaya Yol Açtı

İddiaya göre, trafikte yüksek hızla yarış yapan iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobiller, yol kenarında park hâlinde bulunan diğer araçlara çarparak durabildi. Toplam 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

5 Yaralının Sağlık Durumu İyi

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alarak bulvar üzerindeki trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Öte yandan, otomobillerin yüksek hızla ilerlediği ve kontrolden çıkarak park hâlindeki araçlara çarptığı anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.