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Zorunlu iniş yaptığı açıklanan uçak günün aydınlanmasıyla görüntülendi

Zorunlu iniş yaptığı açıklanan uçak günün aydınlanmasıyla görüntülendi
11.08.2022 08:58 - Son Güncelleme: 11.08.2022 09:01

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Afyonkarahisar’da dün akşam zorunlu iniş yaptığı açıklanan eğitim uçağı sabahın ilk ışıkları ile indiği yerde görüntülendi. Uçağın yarısının hayvanların sulandığı kanalın içinde olduğu ve kuyruk kısmının yukarı doğru baktığı gözlendi. Olay, dün akşam Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Çiftliğinde meydana geldi. Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait olduğu açıklanan 2 kişilik eğitim uçağı kalktıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Olayda hafif yaralanan Ü.P.K. (27) adlı kadın pilot ile Y.E.B. (19) adlı pilot hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada ise “Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın sağlık durumları iyi olup, ayakta tedavileri sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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