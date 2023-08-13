Olay, saat 04.00 sıralarında Devrek İlçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rabia Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkuyu'ya uyurken bıçakla saldırdı. Çataklı, annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, dairenin kapısını kırarak eve girdiklerinde Rabia Çataklı'yı elinde bıçakla yakaladı. Anne Şeyda Çataklı ile anneanne Medine Küçükkuyu'nun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Rabia Çataklı ise gözaltına alındı.

Medine Küçükkuyu'nun iki gün önce kızının evine ziyarete geldiği öğrenildi. Haberi alan yakınları olayın yaşandığı evin bahçesinde birbirlerine sarılırken, jandarma ekipleri incelemeyi sürdürdü. Ceset parçalarının da atıldığı camın altında mutfak malzemeleri ve kumanya görüldü. Başlatılan soruşturma devam ediyor.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkuyu'yu bıçakla öldürüp cesetlerden kestiği parçaları camdan atan Rabia Çataklı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SERÇE PARMAĞINI KOPARIP, YUTTU

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Rabia Çataklı'nın cinayet anında evde sela okuduğunu belirledi. Gözaltına alınan Çataklı'nın ifadesi esnasında da sadece tekbir getirdiği, polise ifade vermediği öğrenildi. Sağlık kontrolü için Devrek Devlet Hastanesi'ne götürülen Çataklı'nın, buradaki muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak, yuttuğu öğrenildi.



110 PARÇAYA AYIRMIŞ

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tutuklanan Rabia Çataklı'nın annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya'yı bıçakla öldürüp cesetlerden kestiği parçaları camdan attığı olayla ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Cenazelere yapılan otopsilerde cesetleri parçalamak için bıçak kullanıldığı tespit edildi. Şeyda Çataklı'nın bedeninden 110 parça, anneaane Medine Küçükkaya'nın bedeninden ise 6 parça kesildiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Otopsi işlemleri tamamlanan Çataklı ve Küçükkaya'nın cenazeleri morgdan alınarak Çaydeğirmeni Beldesi'ne getirildi. Çataklı için belde merkezindeki aile evinin önünde helallik alındı. Olayın acısını yaşayan yakınları dua okunduğu esnada gözyaşı döktü. Yeni Camii'de kılınan cenaze namazına belde Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve vatandaşlar katıldı. Çataklı, Çataklıoğlu mezarlığında defnedildi.