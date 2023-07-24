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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023, 23:52

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sağlık çalışanına darp kamerada!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir hastanenin önünde sağlık çalışanının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçedeki özel bir hastanenin önünde yaşandı. İddialara göre S.A., tedavi için oğlunu hastanenin acil servisine getirdi. Yapılan müdahale sırasında S.A. ile sağlık çalışanı C.T. arasında tartışma yaşandı. Hastane içerisinde başlayan tartışma, hastane önünde devam etti. S.A., büyüyen tartışmada sağlık çalışanını yumrukla darp etti. Bu sırada hastane bahçesindeki güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Sağlık çalışanının şikayeti üzerine S.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sağlık çalışanına darp kamerada!
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