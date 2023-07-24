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Manisa’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Manisa’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
24.07.2023 17:35 - Son Güncelleme: 24.07.2023 18:07

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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında bir çok evin yandığı öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgedeki vatandaşlar tahliye ediliyor.

Yaşam Videoları

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



"EKİPLER SEVK EDİLDİ"
İhbar üzerine bölgeye 10 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

"VALİ KARADENİZ: BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ"
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle Sarısığırlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini, Sarıçam Mahallesi'nde ise tedbir alındığını belirtti. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını aktaran Karadeniz, Sarısığırlı Mahallesi'nde bazı vatandaşların yanan evlerin olduğunu söylediğini, ancak yangından ötürü henüz köye girilip tespit yapılamadığını bildirdi.

"MÜDAHALELER SÜRÜYOR"
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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