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Zonguldak Çaycuma Trafik Kazası: Otomobiller alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
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Zonguldak Çaycuma Trafik Kazası: Otomobiller alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 13:55 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 14:06

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışarak alev alması sonucu 25 yaşındaki Musa Şen hayatını kaybetti, 19 yaşındaki Ramazan G. ise yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kayıkçılar yolunda meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çarpışıp alev alan otomobillerin sürücüsü Musa Şen (25) hayatını kaybetti, Ramazan G. (19) ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Kayıkçılar yollarında meydana geldi. Ramazan G. idaresindeki 14 GD 651 plakalı otomobil, Musa Şen yönetimindeki 14 EV 416 plakalı otomobil sol arkadan toplandı. Otomobiller alev alırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilleri söndürüldü. Sağlık ekibinin arabasında sıkışan Musa Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücü Ramazan G. ise ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şen'in cansız cinayeti ise incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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