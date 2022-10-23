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Zeytinburnu’nda karton bardak imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinburnu’nda karton bardak imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
23.10.2022 09:29

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Zeytinburnu’nda karton bardak üretimi yapılan 5 katlı fabrikada çıkan yangın söndürüldü. Yangın drone ile havadan görüntülendi. Olay, saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Karacabey Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karton imalatı yapılan 5 katlı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede diğer katlara da sıçrayan alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibiyle birlikte polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Polis, fabrika çevresinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yangını söndürme çalışması başlatan itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. 5 katlı fabrikada çıkan yangın ise drone ile havadan görüntülendi.

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