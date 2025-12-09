Zeytinburnu'nda 1 kişinin öldüğü silahlı park yeri kavgası: O anlar kamerada

PODCAST CANLI YAYIN
Zeytinburnu'nda 2 grup arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Sedat Arıkan hayatını kaybetti; ağabeyi Sinan Arıkan ise yaralandı. Yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi. Gözaltına alınan 2 kişi 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PARK YERİ KAVGASI SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında, geçtiğimiz Cuma günü park yeri nedeniyle tartışan Sedat Arıkan ile Nadir K. arasında yeniden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya tarafların yakınları da dahil oldu. Bu sırada Nadir K., belinden çıkardığı silahla Sedat Arıkan ve ağabeyi Sinan Arıkan'a ateş etti.

SEDAT ARIKAN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Sedat Arıkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sinan Arıkan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

OLAY ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Esnaf, olayın Cuma günü park yüzünden başlayan tartışmanın devamı olduğunu aktarırken, kavgayı ayırmak isteyen bir başka vatandaş ise Nadir K.'nin elindeki silahı görünce geri çekildiğini söyledi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kavgaya karışan Nadir K. ve yakını İbrahim K., polis tarafından gözaltına alındı. Her iki şüpheli de 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

