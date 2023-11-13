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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023, 13:02 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023, 13:13

Yusuf Kavuk bulundu mu? Derya ifadeye çağrıldı! 2 ayrı otel 2 ayrı erkek... 13 Kasım 2023 Müge Anlı son bölüm Yusuf Kavuk bölümü full izle

Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un kaybı nedeniyle ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Alaçatı'da aşçılık yaparken Derya Altun ile tanışan Kavuk'tan uzun süreden beridir haber alınamıyordu. Yusuf'un kaybına ilişkin tüm şüpheler sevgilisi olduğu iddia edilen Derya ve Derya'nın sevgilisi olduğu düşünülen Harun'a çevrilmiş durumdayken, genç aşçının kaybı ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin çalışmalara başladı. Bu kapsamda Derya ifadeye çağrıldı. İşte detaylar...

Müge Anlı Yusuf Kavuka ne oldu? Sır perdesi aralanıyor Derya ifadeye çağrıldı! 2 ayrı otel 2 ayrı erkek...
Müge Anlı Yusuf Kavuk'a ne oldu? Sır perdesi aralanıyor Derya ifadeye çağrıldı! 2 ayrı otel 2 ayrı erkek...

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