Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un kaybı nedeniyle ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Alaçatı'da aşçılık yaparken Derya Altun ile tanışan Kavuk'tan uzun süreden beridir haber alınamıyordu. Yusuf'un kaybına ilişkin tüm şüpheler sevgilisi olduğu iddia edilen Derya ve Derya'nın sevgilisi olduğu düşünülen Harun'a çevrilmiş durumdayken, genç aşçının kaybı ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin çalışmalara başladı. Bu kapsamda Derya ifadeye çağrıldı. İşte detaylar...