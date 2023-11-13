Müge Anlı Yusuf Kavuk'a ne oldu? Sır perdesi aralanıyor Derya ifadeye çağrıldı! 2 ayrı otel 2 ayrı erkek...

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2 AYRI OTELE REZARVASYON YAPTIRMIŞ

Yusuf'un abisi Vedat'ın söyledikleri ise duyanları şaşkına çevirdi. Vedat, Benim amacım Derya'yı rezil etmek değil. Kardeşimi aramak. 2 ayrı erkeğe otele rezervasyon neden yaptırdın? Yusuf 31 Mayıs günü İstanbul'dan Makedonya'ya uçtu. Akşam 6 gibi beni aradığını ve ertesi gün döneceğini söyledi. Bu bilgileri benim turizmci bir arkadşım verdi."