Müge Anlı Yusuf Kavuk'a ne oldu? Sır perdesi aralanıyor Derya ifadeye çağrıldı! 2 ayrı otel 2 ayrı erkek...

Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un kaybı nedeniyle ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Alaçatı'da aşçılık yaparken Derya Altun ile tanışan Kavuk'tan uzun süreden beridir haber alınamıyordu. Yusuf'un kaybına ilişkin tüm şüpheler sevgilisi olduğu iddia edilen Derya ve Derya'nın sevgilisi olduğu düşünülen Harun'a çevrilmiş durumdayken, genç aşçının kaybı ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin çalışmalara başladı. Bu kapsamda Derya ifadeye çağrıldı. İşte detaylar...
Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un kaybı nedeniyle ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Kavuk'un kaybına ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı.Müge Anlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün olaya el attığını duyurarak, bu kapsamda Derya'nın ifadeye çağrıldığını ifade etti.
2 AYRI OTELE REZARVASYON YAPTIRMIŞ
Yusuf'un abisi Vedat'ın söyledikleri ise duyanları şaşkına çevirdi. Vedat, Benim amacım Derya'yı rezil etmek değil. Kardeşimi aramak. 2 ayrı erkeğe otele rezervasyon neden yaptırdın? Yusuf 31 Mayıs günü İstanbul'dan Makedonya'ya uçtu. Akşam 6 gibi beni aradığını ve ertesi gün döneceğini söyledi. Bu bilgileri benim turizmci bir arkadşım verdi."
Müge Anlı, Yusuf'un kaybolmadan 1 ay önce Makedonya'ya Derya ile gittiğine dikkat çekti.