Yolun karşısına geçerken araç çarpan yaşlı adam, metrelerce böyle savruldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir yaya kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücü E.D. yönetimindeki 10 APE 485 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi üzerinde şehir merkezi istikametine seyir halindeyken karşıya geçmek isteyen A.A. (72) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.A., ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücü E.D.'nin sürücü belgesinin bulunduğu ve yapılan kontrolde alkolsüz olduğu tespit edildi.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin seyir halindeyken yayaya çarpması ve yayının metrelerce savrulması anbean kaydedildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

