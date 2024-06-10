YKS'ye giren bir öğrenci yapay zeka ile kopya çekmeye çalışırken yakalandı.

8 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan TYT sınavında M.E.E. isimli şahıs sınav salonunda şüpheli hareketler yapınca görevlilerin dikkatini çekti.

Öğrencinin üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edildi.

YAPAY ZEKA ChatGPT İLE KOPYA

Düzenek incelendiğinde şahsın, arayüz ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsa yardım eden A.B isimli şahısta yakalandı.

Şahısların yapılan ikamet ve üst aramalarında; ses ve görüntü aktarımı yapan kopya düzeneği, 3 adet düğme kamera ve şahısların dijital materyallerine el konuldu.

M.E.E. ve A.B. isimli şüpheli şahıs hakkında 6114 SKM suçundan mevcutlu olarak işlemlere başlanıldı.

TUTUKLANDI

A.B. isimli şüpheli şubeden serbest bırakıldı ve M.E.E. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.