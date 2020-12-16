Yiyecek bulmak için 141 günde 1033 kilometre yol kateden bozayı Arkadaş dünya literatürünü değiştirdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Kuzey Doğa Derneği tarafından verici takılan boz ayı, yiyecek bulmak için 141 günde bin 33 kilometre yol katederek Artvin'in Ardanuç ilçesine ulaştı. KuzeyDoğa Derneği tarafından 'Arkadaş' ismi verilen boz ayının kış uykusuna yatmadığı ortaya çıktı. Ayıların göç etmediği bilinirken bu yolculuk dikkat çekiyor.

86 kilogram ağırlığındaki boz ayı, yaz mevsimi ile Sarıkamış'tan Karadeniz Bölgesi'ne gitti. 141 gün boyunca bin 33 kilometre yürüyen bozayı Artvin'in Ardanuç ilçesi kırsalına ulaştı.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış'taki boz ayıların göç ettiğini önceki yıllarda yaptıkları araştırmalarla tespit ettiklerini belirtti.

"Arkadaş isimli boz ayı, 141 günde bin 33 kilometre yol kat ederek Artvin'in Ardanuç'a ulaştı"

Çoban, "Sarıkamış Ormanlarında Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Koç Üniversitesi ile birlikte yaptığımız çalışmada, Arkadaş isimli bir boz ayı yakalamıştık. Bu yıl 86 kilo ağırlığındaydı. Bu boz ayıya uydu verisi taktık. Uydudan takip etmek için Sarıkamış bizi her zaman şaşırtıyordu. Ama bu sefer daha fazla şaşırttı. Çünkü Sarıkamış'ta yakalanan bu arkadaş isimli boz ayı, 141 günde bin 33 kilometre yol kat ederek Artvin'in Ardanuç ilçesindeki meyve bahçelerine ulaştı. Sarıkamış ormanlarına baktığınızda özellikle boz ayılar için onlara çok besin sağlayacak yüksek değerli besinler yok. özellikle meyve ağaçları bulunmadığı için bu nedenle bazı boz ayılar Sarıkamış'tan Şenkaya üzerinden Karadeniz ormanlarını ulaşıyorlar ve bu ormanlarda daha yüksek kalorili besinlerle besleniyorlar. Bizim tahminimiz bu yönde" dedi.

"Arkadaş dünyadaki literatürünün tamamıyla sil baştan yeniden yazılmasına sebep oldu"

Dünya'da boz ayıların göç etmediğinin bilindiğini ifade eden Çoban, "Tabi biz bunu ilk keşfettiğimizde dünya literatürünü tamamıyla değiştirdik. Sarıkamış'ta elde ettiğimiz veri aslında dünyadaki literatürü tamamıyla sil baştan yeniden yazılmasına sebep oldu. çünkü dünyada boz ayılar göç etmiyor diye biliniyor. Bizim boz ayılarımız ise beslenmek için Karadeniz'e gidiyorlar. Kış uykusuna yatmak için tekrar geri geliyorlar. Bu bizi çok şaşırtmıştı. O zaman keşfettiğimizde ama araştırmaya devam ettikçe daha farklı sonuçlar elde etmeye başladık. Burada elde ettiğimiz sonuç 141 günde Ardanuç'a giden arkadaş isimli boz ayımız, günde 10 bin adım atmış ve 7.8 kilometre yürümüş ve biz uydu vericisi taktıktan 141 gün sonra yola çıkmış ve ondan sonraki bütün zamanını yolda geçirmiş ve Ardanuç'a varmış. Ardanuş'a vardıktan sonra tekrar Sarıkamış'a gelmiş" diye konuştu.

"Şenkaya'da kalmış, tekrar Ardanuç'a dönmüş"

Arkadaş adlı ayının Ardanuç'tan Şenkaya'ya geldiğini ve buradan tekrar Ardanuç'a döndüğüne dikkat çeken KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Sarıkamış'ta bu arkadaş isimli boz ayıyı yakaladıktan 41 gün sonra Sarıkamış'ta kalmış, 41 gün boyunca daha sonra da yola çıkmış, önce Şenkaya'ya gitmiş. Şenkaya'da biraz vakit geçirmiş, daha sonra Ardanuç'a gitmiş. İlginç olan Şenkaya'ya tekrar gelmiş. Tekrar Ardanuç'a geri dönmüş. Bu sayede, bu zaman aralığında da bin 33 kilometre yol kat etmiş ve günde 10 bin adım atmış. Bu da bizim dikkat çeken detaylar arasında" şeklinde konuştu.

KuzeyDoğa Derneği tarafından vericiyle takip edilen boz ayının Karadeniz bölgesinde yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Boz ayının hala kış uykusuna yatmadığı da tespit edilirken, Arkadaş'ın Sarıkamış'a ne zaman döneceği ise bilinmiyor.

