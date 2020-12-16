Yiyecek bulmak için 141 günde 1033 kilometre yol kateden bozayı Arkadaş dünya literatürünü değiştirdi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde KuzeyDoğa Derneği tarafından verici takılan boz ayı, yiyecek bulmak için 141 günde bin 33 kilometre yol katederek Artvin'in Ardanuç ilçesine ulaştı. KuzeyDoğa Derneği tarafından 'Arkadaş' ismi verilen boz ayının kış uykusuna yatmadığı ortaya çıktı. Ayıların göç etmediği bilinirken bu yolculuk dikkat çekiyor.
16.12.2020 11:40
- Son Güncelleme: 16.12.2020 11:40
Sarıkamış'a göç eden boz ayıları takibe alan KuzeyDoğa Derneği, verici takarak 'Arkadaş' ismini verdikleri 5 yaşındaki dişi boz ayıyı takibe başladı. 86 kilogram ağırlığındaki boz ayı, yaz mevsimi ile Sarıkamış'tan Karadeniz Bölgesi'ne gitti. 141 gün boyunca bin 33 kilometre yürüyen bozayı Artvin'in Ardanuç ilçesi kırsalına ulaştı. 'Arkadaş'ın kış uykusuna yatmadığı da ortaya çıktı.
Ama bu sefer daha fazla şaşırttı. Çünkü Sarıkamış'ta yakalanan bu Arkadaş isimli boz ayı, 141 günde bin 33 kilometre yol katederek Artvin'in Ardanuç ilçesindeki meyve bahçelerine ulaştı. Sarıkamış ormanlarına baktığınızda özellikle boz ayılar için onlara çok besin sağlayacak yüksek değerli besinler yok.
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