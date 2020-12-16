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Yiyecek bulmak için 141 günde 1033 kilometre yol kateden bozayı Arkadaş dünya literatürünü değiştirdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde KuzeyDoğa Derneği tarafından verici takılan boz ayı, yiyecek bulmak için 141 günde bin 33 kilometre yol katederek Artvin'in Ardanuç ilçesine ulaştı. KuzeyDoğa Derneği tarafından 'Arkadaş' ismi verilen boz ayının kış uykusuna yatmadığı ortaya çıktı. Ayıların göç etmediği bilinirken bu yolculuk dikkat çekiyor.

16.12.2020 11:40 - Son Güncelleme: 16.12.2020 11:40
Yiyecek bulmak için 141 günde 1033 kilometre yol kateden bozayı Arkadaş dünya literatürünü değiştirdi

Sarıkamış'a göç eden boz ayıları takibe alan KuzeyDoğa Derneği, verici takarak 'Arkadaş' ismini verdikleri 5 yaşındaki dişi boz ayıyı takibe başladı. 86 kilogram ağırlığındaki boz ayı, yaz mevsimi ile Sarıkamış'tan Karadeniz Bölgesi'ne gitti. 141 gün boyunca bin 33 kilometre yürüyen bozayı Artvin'in Ardanuç ilçesi kırsalına ulaştı. 'Arkadaş'ın kış uykusuna yatmadığı da ortaya çıktı.

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Yiyecek bulmak için 141 günde 1033 kilometre yol kateden bozayı Arkadaş dünya literatürünü değiştirdi

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış'taki boz ayıların göç ettiğini önceki yıllarda yaptıkları araştırmalarla tespit ettiklerini belirtti.

Yiyecek bulmak için 141 günde 1033 kilometre yol kateden bozayı Arkadaş dünya literatürünü değiştirdi

Çoban, "Sarıkamış ormanlarında Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Koç Üniversitesi ile birlikte yaptığımız çalışmada, Arkadaş isimli bir boz ayı yakalamıştık. Bu yıl 86 kilo ağırlığındaydı. Bu boz ayıya uydu vericisi taktık. Uydudan takip etmek için Sarıkamış bizi her zaman şaşırtıyordu.

Yiyecek bulmak için 141 günde 1033 kilometre yol kateden bozayı Arkadaş dünya literatürünü değiştirdi

Ama bu sefer daha fazla şaşırttı. Çünkü Sarıkamış'ta yakalanan bu Arkadaş isimli boz ayı, 141 günde bin 33 kilometre yol katederek Artvin'in Ardanuç ilçesindeki meyve bahçelerine ulaştı. Sarıkamış ormanlarına baktığınızda özellikle boz ayılar için onlara çok besin sağlayacak yüksek değerli besinler yok.

Yiyecek bulmak için 141 günde 1033 kilometre yol kateden bozayı Arkadaş dünya literatürünü değiştirdi

Özellikle meyve ağaçları bulunmadığı için bu nedenle bazı boz ayılar Sarıkamış'tan Şenkaya üzerinden Karadeniz ormanlarına ulaşıyorlar ve bu ormanlarda daha yüksek kalorili besinlerle besleniyorlar. Bizim tahminimiz bu yönde" dedi.

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