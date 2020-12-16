Yiyecek bulmak için 141 günde 1033 kilometre yol kateden bozayı Arkadaş dünya literatürünü değiştirdi

Özellikle meyve ağaçları bulunmadığı için bu nedenle bazı boz ayılar Sarıkamış'tan Şenkaya üzerinden Karadeniz ormanlarına ulaşıyorlar ve bu ormanlarda daha yüksek kalorili besinlerle besleniyorlar. Bizim tahminimiz bu yönde" dedi.