Yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 7 kişi tutuklanırken, örgüt üyelerinin yılbaşı gecesi eylem hazırlığında oldukları tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yılbaşı günü düzenlenecek kutlama etkinliklerinde; halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere, etnik gruplara ve kamu kurumlarına yönelik DEAŞ silahlı terör örgütütünün eylemsel girişimlerde bulunabileceğine dair bilgi alınması üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.


Geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütütünün içerisinde üst düzey yönetici sorumlu (emir) düzeyde silahlı faaliyet yürüten ve Türkiye'nin, Irak'ın Haseke bölgesinde yapılan operasyonda örgüte ait ele geçirilen dokümanlardan yola çıkan polis ekipleri dökümanlarda isimleri geçen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şahıslardan yedisi tutuklanırken biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Şahıslardan birisi ise sınır dışı edildi.

