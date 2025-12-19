PODCAST
Gölcük’te korkunç olay: Çalılık alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 16:29
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kendisinden haber alınamayan 31 yaşındaki genç, kız arkadaşının cep telefonundaki konum bulma uygulamasıyla yaptığı takip sonucu çalılık alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
