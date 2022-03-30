Haberler Yaşam Videoları Yer: Tekirdağ! Çimlerde uyuyor sanıldı acı gerçek 1 saat sonra ortaya çıktı

Yer: Tekirdağ! Çimlerde uyuyor sanıldı acı gerçek 1 saat sonra ortaya çıktı

Yer: Tekirdağ! Çimlerde uyuyor sanıldı acı gerçek 1 saat sonra ortaya çıktı
30.03.2022 19:08 - Son Güncelleme: 30.03.2022 19:09

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:58
Film gibi olay! Polisi...
Yaşam 01:23
Üniversite öğrencisine...
Yaşam 02:35
2 kişinin silahlı saldırıya...
Yaşam 02:02
Ankara ve İzmir'de fuhuş...
Yaşam 01:24
İspanyol arenasını aratmayan...
Yaşam 00:55
Zeytinburnu’nda silahlar...
Yaşam 01:02
Gençlerin patenle tehlikeli...
Yaşam 03:22
Köylüler heyelan nedeniyle...
Yaşam 02:46
Ataşehir'de 2 katlı evin...
Yaşam 00:23
Diyarbakır’da cani anne...
Yaşam 01:47
Ekipler helikopterle bölgeye...
Yaşam 00:40
Kayıp olarak aranan şahsın...

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir parkın çimlerinde uyuduğu sanılan 57 yaşındaki adamın 1 saat sonra yanına gidilince öldüğü ortaya çıktı.

Yaşam Videoları

Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde bulunan eski Gaziler Parkı'nda çimlerin üzerinde yatan 57 yaşındaki Cazgır lakaplı Özden Çavuş'un uyuduğu sanıldı. Yanına gelen gencin tüm uyarılarına cevap vermemesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özden Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çavuş'un cansız bedeni, incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

''2 SAAT ÖNCE ÇAY İÇİP SOHBET ETTİK''
Olay yerinde konuşan bir genç, "Çimde uyuduğunu sanmıştım. Cazgır abi diye bağırdım yüksek sesle ama cevap vermedi. Oysa ki vefat etmiş. 2 saat önce çay içip sohbet etmiştik. Gayet iyi konuşuyordu" dedi.

''UYUDUĞUNU ZANNEDEREK YANINA GİTMEDİK''
Parkta bulunan bir vatandaş da, "Biz de 1 saattir orada uyuduğunu zannederek yanına gitmedik" diye konuştu.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA