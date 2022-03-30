Yer: Tekirdağ! Çimlerde uyuyor sanıldı acı gerçek 1 saat sonra ortaya çıktı

Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde bulunan eski Gaziler Parkı'nda çimlerin üzerinde yatan 57 yaşındaki Cazgır lakaplı Özden Çavuş'un uyuduğu sanıldı. Yanına gelen gencin tüm uyarılarına cevap vermemesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özden Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çavuş'un cansız bedeni, incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

''2 SAAT ÖNCE ÇAY İÇİP SOHBET ETTİK''

Olay yerinde konuşan bir genç, "Çimde uyuduğunu sanmıştım. Cazgır abi diye bağırdım yüksek sesle ama cevap vermedi. Oysa ki vefat etmiş. 2 saat önce çay içip sohbet etmiştik. Gayet iyi konuşuyordu" dedi.

''UYUDUĞUNU ZANNEDEREK YANINA GİTMEDİK''

Parkta bulunan bir vatandaş da, "Biz de 1 saattir orada uyuduğunu zannederek yanına gitmedik" diye konuştu.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.