Yer: İzmir... "Su yok ama başkan Tunç Soyer güzel dans ediyor" |Video 25.12.2019 12:31

Pazar gününden beri suların kesik olduğu İzmir'de sağanağı fırsat bilen iki kişi, yağmur suyuyla yıkandı. Sosyal medyada İzmir'in düştüğü duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Olsun ama başkan güzel dans ediyor" diyerek Soyer'i eleştirdi.

İzmir'in Menderes ilçesinin Küner köyü yakınlarında 2 bin 200 mm'lik hatta, pazar günü meydana gelen arıza nedeniyle Buca, Torbalı, Karabağlar, Gaziemir ile Konak ve Bornova'nın bir kesimine su verilemiyor.

60 saatlik su kesintisinin çarşamba günü sona ermesi beklenirken, belediye ekipleri mahallelerde tankerle su dağıtmaya başladı.

SU BİRİKİNTİSİNDE YIKANDILAR

Vatandaş, bidonlarla tankerlerden su almak için sıra beklerken, sağanağı fırsat bilen Kenan Doğan (32) ve Yalçın Çıray (30), kesintiye dikkati çekmek amacıyla sokakta oluşan su birikintisiyle yıkandı.





"İZMİRLİLERE TAVSİYE EDİYORUM, BEDAVA SU"

Kentteki vatandaşların mağduriyetine dikkati çekmek için eylemi gerçekleştirdiklerini aktaran Doğan, "Doğal suyla yıkandık. Yağmur suyuyla banyo yaptık. Şebeke suyu bulamadığımız için mecbur yağmur suyunu kovaya doldurduk sonra banyomuzu yaptık. Kovayı, lifi, havluyu evden getirdim. Sadece suyu getiremedik çünkü su yoktu. Mecbur kaldık, doldurduk kovamızı güzelce banyomuzu yaptık. Bunu tüm İzmirlilere tavsiye ediyorum. Bedava su." diye konuştu.





"ÜŞÜMEYİ UNUTTUK"

Çıray da İzmirli vatandaşların su sorunu olduğunu, bu nedenle böyle bir şey yaptıklarını belirtti. Çıray, "Üşüsek de İzmirli vatandaşlarımıza destek olmak için üşümeyi unuttuk." dedi.