Haberler Yaşam Videoları Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı

Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı

Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı
25.03.2022 08:55

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:19
Karabük’te 4 araçlı zincirleme...
Yaşam 00:35
Van’da işçi servisiyle...
Yaşam 01:36
Ehliyetsiz sürücünün çarptığı...
Yaşam 00:17
Ankara’da feci kaza kamerada
Yaşam 00:35
80 kilogram metamfetamin...
Yaşam 01:51
Çiçek açan badem ağaçları kar...
Yaşam 03:34
Liseli gencin feci ölümü
Yaşam 06:22
Sırp modeli eve kilitleyip 8...
Yaşam 00:15
Cani adam yavru köpeği önce...
Yaşam 02:21
Seyir halinde bulunan taksi...
Yaşam 00:40
Berberde kanlı infaz
Yaşam 00:30
Muharrem İnce muhalefeti...

Tekirdağ Çorlu’da kamyonetin çarptığı işitme engelli genç kız yaralandı. Şoka giren genç kıza üzülen bir vatandaşın, ambulans gelen kadar yaralının elinden tutması görenleri duygulandırdı. Kaza, Kaza Hıdırağa Mahallesi Tahtalı Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Omurtak Caddesi istikametine seyreden Kutlucan Altın idaresindeki kamyonet, annesiyle birlikte yoluna karşısına geçtiği sırada Bahar Şeker isimli yayaya çarptı. Kaza sonrası yaralanan işitme engelli genç kız şoka girdi. Yaralı genç kızın durumuna üzülen bir vatandaş, o an başından ayrılmayıp ambulans gelene kadar genç kızın elini bırakmadı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bahar Şeker’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili konuşan kamyonet sürücüsü Kutlucan Altın, “Bir aracın geçtiği sırada yaya vatandaşımızı göremedim. Bir anda yola çıktılar, fark etmeyerek çarptım. Cidden çok üzgünüm” diye konuştu.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA