Domuz bağı ile bağladılar, 74 yaşındaki kadını vahşice öldürdüler. Makbule Sarı cinayetinde katil kim? Ordu Korgan'a bağlı Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'nın ölümündeki kan donduran detaylar Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılıyor. Bir süredir Makbule Sarı'dan haber alamayan yakınlarının emniyet güçlerine haber vermesiyle yaşlı kadının evine gidildi ve karşılaşılan manzara korkunçtu. İşte Ordu Korgan'da işlenen Makbule Sarı cinayetinde kan donduran gelişmeler...

Makbule Hanım'ın öldürülüp domuz bağı ile bağlanıp çuvala konup çuvalının ağzının dikildiği haberi girildi. Eve giren katillerin evi talan edildiği evden değerli eşyaların aldığı belirtildi. Makbule Hanım'ın 74 yaşında olduğu ev de parasının olduğu bugün defnedileceği ifade edildi. Müge Anlı Makbule Hanım'ın evinde 300.000 ile 500.000 TL parasının olduğunun iddia edildiğini söyledi. Rahmi Özkan domuz bağının sıradan bir cinayet olmadığını organize ve profesyonel bir iş olduğunu söyledi.