Malatya'da eski damat dehşet saçtı! Otobüs durağında bekleyen İrfan Hüseyinoğlu eski damadı tarafından vurularak öldürüldü

Korkunç olay dün gece Malatya'nın Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İmdat E. isimli bir şahıs eski eşinin babası olan ve aralarında önceden husumet bulunuğu öne sürülen İrfan Hüseyinoğlu'nu (56) tüfekle vurarak, öldürdü. Ağır yaralı olarak tedavisine başlanan Hüseyinoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İrfan Hüseyinoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.