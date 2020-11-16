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Malatya'da eski damat dehşet saçtı! Otobüs durağında bekleyen İrfan Hüseyinoğlu eski damadı tarafından vurularak öldürüldü

Malatya'da eski damat dehşet saçtı! Otobüs durağında bekleyen İrfan Hüseyinoğlu eski damadı tarafından vurularak öldürüldü
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Korkunç olay dün gece Malatya'nın Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İmdat E. isimli bir şahıs eski eşinin babası olan ve aralarında önceden husumet bulunuğu öne sürülen İrfan Hüseyinoğlu'nu (56) tüfekle vurarak, öldürdü. Ağır yaralı olarak tedavisine başlanan Hüseyinoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İrfan Hüseyinoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Malatya'da İmdat E., eski eşinin babası olan ve aralarında önceden husumet bulunuğu öne sürülen İrfan Hüseyinoğlu'nu (56) tüfekle vurarak, öldürdü.
Olay, dün gece, Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi.

Buhara Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen eski kayınpederi İrfan Hüseyinoğlu'nu gören İmdat E., yanına giderek, tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken İmdat E., aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen İrfan Hüseyinoğlu'na tüfekle ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Hüseyinoğlu, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavisine başlanan Hüseyinoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İrfan Hüseyinoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olay sonrası kaçan İmdat E. ise polis ekiplerince suç aleti tüfekle yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İmdat E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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