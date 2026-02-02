PODCAST CANLI YAYIN
Tatvan’da ilk zil çaldı! Tema bayrak sevgisi!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi, anlamlı bir temayla başladı. Okul bahçelerinin Türk bayrakları ve balonlarla donatıldığı etkinliklerde, öğrencilere bayrağın manevi değeri ve milli birlik bilinci aşılandı.

