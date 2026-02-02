SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıTatvan’da ilk zil çaldı! Tema bayrak sevgisi!Tatvan’da ilk zil çaldı! Tema bayrak sevgisi!Giriş Tarihi: 02 Şubat 2026 14:01 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi, anlamlı bir temayla başladı. Okul bahçelerinin Türk bayrakları ve balonlarla donatıldığı etkinliklerde, öğrencilere bayrağın manevi değeri ve milli birlik bilinci aşılandı.Bunlar da Var 00:06NBA efsanesi O’Neal’dan Başkan Erdoğan’a övgü: “Bir kahramanın yanındaydım” 01.02.2026Pazar 13:32Antalya'da 9 kişiye mezar olan otobüsün otogardaki son görüntüleri 01.02.2026Pazar 03:47Tekirdağ - Antalya otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda ölü ve yaralı 01.02.2026Pazar 01:16TOGG suyun içinde böyle ilerledi! 01.02.2026PazarCANLI YAYIN