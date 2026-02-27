Van'da kardan 390 yerleşim yerinin yolu kapandı okullar tatil edildi

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıVan'da kardan 390 yerleşim yerinin yolu kapandı okullar tatil edildiVan'da kardan 390 yerleşim yerinin yolu kapandı okullar tatil edildiGiriş Tarihi: 27 Şubat 2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 10:03 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Van'da dün gece başlayan ve aralıklarla yağan kar nedeniyle 125 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor. Tipi nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildi.Bunlar da Var 00:19Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmalarda can kaybı 60'a yükseldi 27.02.2026Cuma 00:42Okulda "Kabe'de Hacılar" ilahisinin zil sesi yapılmasından rahatsız olan veli Soner Akbal gözaltına alındı 26.02.2026Perşembe 05:59Uyuşturucu baronları nasıl yakalandı? 26.02.2026Perşembe 00:57Kuruluş Orhan 17.bölüm fragmanı: “Burada bey de benim sultan da benim” 26.02.2026PerşembeCANLI YAYIN