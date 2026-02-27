CANLI YAYIN
Van'da kardan 390 yerleşim yerinin yolu kapandı okullar tatil edildi

Van'da dün gece başlayan ve aralıklarla yağan kar nedeniyle 125 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor. Tipi nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

