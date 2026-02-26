Kırmızı ışıkta sınav çektiler

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıKırmızı ışıkta sınav çektilerKırmızı ışıkta sınav çektilerGiriş Tarihi: 26 Şubat 2026 18:25 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 18:27 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İstanbul Üsküdar’da kırmızı ışıkta duran bir grup genç, araçların beklediği sırada yaya geçidine yatarak şınav çekti. O anlar bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.Bunlar da Var 03:18AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı: "Nice Yıllara Reis" 25.02.2026Çarşamba 01:11İzmir’de 2 milyar TL’lik bahis çetesi çökertildi: 49 tutuklama 25.02.2026Çarşamba 01:51:19Nihat Hatipoğlu ile Sahur 7. bölüm 25.02.2026Çarşamba 05:46Celal Karatüre ve "Kâbe'de hacılar" akımı 25.02.2026ÇarşambaCANLI YAYIN