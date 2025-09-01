Van’da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.A, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası jandarma ve polis ekipleri mahallede ve yaralıların bulunduğu hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu da hastaneye giderek görevlilerden bilgi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.