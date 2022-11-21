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Van’da 9 organizatör tutuklandı

Van’da 9 organizatör tutuklandı
21.11.2022 09:08 - Son Güncelleme: 21.11.2022 09:08

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Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 9 organizatör tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 14 - 20 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 7 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur. Ayrıca ‘Göçmen Kaçakçılığı Yapma’ suçundan aranması olan 2 organizatör yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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