Van’da 6 araç birbirine girdi: 3 kişi yaralandı

Van’da 6 araç birbirine girdi: 3 kişi yaralandı

Van’ın Tuşba ilçesinde 6 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Tasmalı Geçidi'nde meydana geldi. Sabaha karşı etkili olan sis ve buzlanmadan dolayı 6 araç birbirine çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 aracın hasar gördüğü ve bazı araçlardaki eşyaların yola saçıldığı kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri başka kazaların yaşanmaması için bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede!
Malatya'da kaza! Hafif ticari araç TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü!
Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü 6 yaralı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı

