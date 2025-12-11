179 suçtan 22 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

179 SUÇTAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Adana'da hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık dahil 179 suçtan toplam 22 yıl 11 ay hapis ve 139 bin TL para cezası ile aranan E.U. (43), polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

AVM'DE TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, KGYS kameralarını inceleyerek firari hükümlünün Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Adreste kıskıvrak yakalanan E.U., emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.