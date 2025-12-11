179 suçtan 22 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

PODCAST CANLI YAYIN
Adana’da 179 suçtan 22 yıl hapis cezasıyla aranan firari E.U., KGYS takibiyle bir alışveriş merkezinde kıskıvrak yakalandı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

179 SUÇTAN ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Adana'da hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık dahil 179 suçtan toplam 22 yıl 11 ay hapis ve 139 bin TL para cezası ile aranan E.U. (43), polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

AVM'DE TESPİT EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, KGYS kameralarını inceleyerek firari hükümlünün Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Adreste kıskıvrak yakalanan E.U., emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

