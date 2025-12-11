PODCAST CANLI YAYIN
Pendik'te 2 katlı binanın giriş katında yangın: 3 çocuk öldü, 1'i ağır yaralandı

Pendik'te, 2 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybederken 1'i ağır yaralandı.

KORKUNÇ YANGINDA 3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, saat 02.15'te Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Evde bulunan ve vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılan 4 çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak çocuklardan 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

