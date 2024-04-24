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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024, 17:57 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024, 17:57

Van’da 204 düzensiz göçmen kıskıvrak yakalandı!

Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 204 düzensiz göçmen yakalanırken, 45 organizatör hakkında da yasal işlem yapıldı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “15 -21 Nisan 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 63 olayda 204 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 45 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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