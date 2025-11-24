PODCAST CANLI YAYIN
Üsküdar'da yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü: O anlar kamerada

Üsküdar'da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, geri manevra sonucu yaşanan çarpma sonrası kavgaya dönüştü. Otomobiline çarpılan sürücünün, diğer sürücüyü araçtan indirerek darp ettiği anlar hem cep telefonu kamerasına hem de güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Üsküdar Kandilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşı karşıya gelen iki sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüye doğru yürüdü. Bunun üzerine diğer sürücü ilerleyip ardından geri manevra yaparak tartıştığı kişinin otomobiline çarptı. Çarpma sonrası otomobili hasar gören sürücü, karşı tarafın aracının kapısını açarak sürücüyü dışarı çıkardı, yere yatırıp yumruk atarak darp etti. Taraflar arasındaki kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anlar ayrıca bir binanın güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.


Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

