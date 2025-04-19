PODCAST CANLI YAYIN
Uşak’ta feci kaza: 1 ölü!
Haberler Yaşam Videoları

Uşak’ta feci kaza: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 19.04.2025 01:30:18 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 01:34:26

Uşak-İzmir Karayolu Dikilitaş kavşağında meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fadime Azman’a çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Uşak'ta Uşak-İzmir Karayolu Dikilitaş kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, O.U. (53) yönetimindeki 06 BNS 494 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 59 yaşındaki Fadime Azman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Azman, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Konya’da traktör kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19.04.2025Cumartesi
Aksaray’da zincirleme kaza: Motosiklet sürücüsü hafif yaralı
19.04.2025Cumartesi
İnegöl’de silahlı saldırı: Sürücü ağır yaralı
18.04.2025Cuma
Bolu’da otomobil kazası: Takla atan araç alev aldı, 1 yaralı
18.04.2025Cuma
Çerkezköy’de otomobil kazası: 2 yaralı
18.04.2025Cuma
Bunlar da Var
Konya Karatay’da ehliyetsiz sürücü ölüm saçtı! 01:26
Konya Karatay'da ehliyetsiz sürücü ölüm saçtı!
17.04.2025Perşembe
Samsun İlkadım’da başörtüsü takan öğrenciye öğretmenden mobbing! 03:11
Başörtüsü takan öğrenciye mobbing!
17.04.2025Perşembe
Fatih’in cenazesine Rabia’yı neden istemiyorlar? | VİDEO 12:58
Fatih'in cenazesine Rabia'yı neden istemiyorlar?
17.04.2025Perşembe
Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun acı günü: Osman Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı! 08:25
Osman Çavuşoğlu son yolculuğuna uğurlandı!
18.04.2025Cuma
CANLI YAYIN