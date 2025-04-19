Uşak’ta feci kaza: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 19.04.2025 01:30:18 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 01:34:26

Uşak'ta Uşak-İzmir Karayolu Dikilitaş kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, O.U. (53) yönetimindeki 06 BNS 494 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 59 yaşındaki Fadime Azman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Azman, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.