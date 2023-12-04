Üniversite öğrencisi yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti!

Kaza, akşam saatlerinde Aratol İstiklal Mahallesi meydana geldi. Aksaray Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mine Nur Uysal'a kaldığı Aksaray Kız Öğrenci Yurdundan yolun karşısındaki markete gitmek isterken Gencay Kavlak (23) yönetimindeki 06 KFT 11 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre savrulan genç kız ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu Mine Nur Uysal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza yerine gelen Uysal'ın arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Süratli olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Gencay Kavlak ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.