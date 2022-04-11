Ümit Özdağ’dan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: Güven duymuyoruz

Millet İttifakı'nın 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dikkat çeken bir çıkışa imza atarak adaylık için CHP'li Mansur Yavaş'ı işaret etti. Bu gelişmelerin ardından açıklamalarda bulunan Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na da sert sözlerle yüklendi. İmamoğlu'nun siyasi çizgisine 'ağır itirazları' olduklarını ifade eden Özdağ, "Diyarbakır'a gidip HDP'nin siyasallaştırdığı sözde anıt önünde fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri’nden bahseden siyasetçiye güven duymuyoruz." diye konuştu.